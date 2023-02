Champions | Milan-Tottenham terza sfida più vista in chiaro

Ascolti tv 14 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5 il match- Tottenham diLeague, ha ottenuto una media di 4.447.000 pari al 21,68% di share. Su Rai 1 il film Come se non ci fosse un domani 2.409.000 e 12,64%. Su Italia 1 Le Iene 1.148.000, ...MILANO - Nel giorno di San Valentino (in questa data una sola sconfitta in 15 partite) l'amore di San Siro (da record assoluto di incasso in Italia, 9.133.842 euro) è tutto per ildiLeague. Battuto 1 - 0 il Tottenham di Antonio Conte, davanti a patron Gerry Cardinale, nell'andata degli ottavi, dove il Diavolo torna dopo nove anni. Tutto comunque resta aperto in ...

La Gazzetta apre con la vittoria dei rossoneri in Champions: "Milan da Diaz" Milan News

Milan, obiettivo risalita: ecco i prossimi impegni dei rossoneri La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria rossonera in Champions: "Milan da Diaz" TUTTO mercato WEB

10 anni dopo il Milan vince un ottavo di Champions. Nella sera in cui il Diavolo ha ritrovato l'anima TUTTO mercato WEB

Figuraccia mondiale per San Siro e per i tifosi del Milan ieri sera, prima della sfida di Champions League contro il Tottenham. Durante il minuto di raccoglimento per i morti in Turchia e in Siria a ...A regalare la vittoria di ieri al Milan contro il Tottenham nell'andata degli ottavi di Champions League ci ha pensato Brahim Diaz, in gol dopo appena sette minuti. Una rete cercata e voluta ...