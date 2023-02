Champions League | le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Chelsea

Commenta per primo Borussia Dortmund - Chelsea ( calcio d'inizio alle ore 21 ) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in. Terzic non può contare sul giovane attaccante Moukoko. Potter deve fare a meno dei vari Mendy, Kanté, Pulisic, Sterling e Broja. Occhio ai cartellini gialli: diffidati Ryerson da ...... decisiva la rete di Brahim Diaz, e del Bayern Monaco di Nagelsmann sul campo del Paris Saint - Germain di Messi, Neymar e Mbappe, per l'andata degli ottavi di finale dellascedono ...

Così Edin Terzic, allenatore del Borussia Dortmund, alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale della Champions League contro i 'Blues', parlando in conferenza stampa. "Attualmente siamo in gran ...Dusan Vlahovic – Calciomercatoweb.it In conferenza stampa, l’allenatore ha caricato così la sua squadra: “Domani inizia l’Europa League, purtroppo siamo stati eliminati in Champions. Però per noi ...