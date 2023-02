Champions League in TV | programma | orari e dove vederla

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)in TV: ecco lazione completa delle gare degli ottavi di finale evedere le partite La2022/23 entra nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Eliminata la Juventus, retrocessa in Europa, 3 squadre italiane su 4 totali hanno superato lo scoglio della Fase a gironi: il Napoli di Luciano Spalletti, che sfiderà negli ottavi di finale i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, e le due milanesi, l’Inter di Simone Inzaghi, opposta al Porto, e il Milan di Stefano Pioli, che dovrà vedersela con il Tottenham.in TV: per la stagione 2022/23 Sky trasmette 121 gare su 137 totali, mentre 16 sono state trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In chiaro, infine, Mediaset ...

Alessandro Costacurta, gaffe in diretta tv. L'ex campione del Milan è inciampato prima dell'ottavo di finale ditra Milan e Tottenham. Costacurta parlava in collegamento audio e video dagli studi di Sky con Paolo Maldini che si trova sul prato di San Siro. L'opinionista ha voluto ricordare ...È tornata lacon le due sfide di ieri sera che hanno visto trionfare Milan e Bayern Monaco di misura su Tottenham e PSG. A Parigi tensione per Sergio Ramos La musichetta dellaha ripreso ...

Che papera dell’ex Milan! Come di consueto il Paris Saint Germain fatica maledettamente una volta arrivato alle fasi ad eliminazione diretta della Champions League. L’andata degli ottavi di finale, in ...I nerazzurri infatti, diventano mano mano una delle prime quattro forze del campionato qualificandosi in Champions League. Papu Gomez, attaccante dell’Atalanta @Image Sport Proprio nella stagione 2019 ...