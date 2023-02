Champions League | il Milan vince in casa sul Tottenham di Conte | a San Siro finisce 1 a 0 per i rossoneri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Piccolo e fragile in campionato, dove a meno venti dalla vetta ha praticamente già abdicato al titolo. Ritrovato per una notte in Europa, magari non di nuovo grande, perché del pressing e delle altre virtù della squadra che l’anno scorso ha vinto lo scudetto si è visto ancora poco o nulla. Comunque abbastanza per battere il1-0 grazie al gol prezioso ed immediato di Brahim Diaz e sognare i quarti di. Traguardo che non vale una stagione, quasi. Pioli è stato bravo a mettere a posto i tasselli indispensabili. E fortunato ad incontrare una squadra ancora più in crisi della sua. Ildi Antonio, quinto in Premier, lontanissimo dalla vetta, in affanno persino per la qualificazione in, è sembrato davvero una squadra di metà classifica ...