Champions League | Diaz trascina il Milan | Tottenham ko a San Siro | PSG ko

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ancora un successo per il! Solo poco più di una settimana fa ilè ha vissuto una striscia terribile dopo la sconfitta nel derby, la peggiore degli ultimi tre anni. Dopo quattro sconfitte consecutive, sette partite senza vittorie e 18 gol subiti, i rossoneri sono rinati in due partite. Dopo la vittoria contro il Torino, iesi hanno battuto anche ilgrazie ad un gol di Brahime ad una prestazione che rasentava la perfezione. Conte, invece, dopo il 4-1 col Leicester avrà adesso un’altra partita da dimenticare. Un San Valentino da favola per i Diavoli, che trionfano davanti al pubblico di Sancontro gli Spurs di Antonio Conte. Impresa di Pioli: adesso però il tecnico rossonero dovrà preparare al meglio il match di ritorno, fuori casa, previsto per l’8 ...