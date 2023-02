Champions League | Arrigo Sacchi | ' Bravo Milan | a Londra senza paura'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ' Adesso bisogna andare ae non dimenticarsi mai che si deve ripartire sempre per mettere in difficoltà il Tottenham' . Lo ha dettosulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport' all'indomani della vittoria delincontro la squadra di Conte per 1 - 0. 'Che cosa vuol dire questa vittoria? Tanto, tantissimo - spiega l'ex tecnico rossonero - ...

Donnarumma papera e Coman gol: Psg - Bayern 0 - 1 Il Psg perde in casa contro il Bayern Monaco : 0 - 1 pesante che mette a fortissimo rischio la qualificazione ai quarti di. Pesa un errore di Donnarumma: cross da sinistra di Alphonso Davies, Coman calcia al volo di piatto destro, il pallone è centrale, rasoterra e non forte, ma passa sotto il corpo di ...... lo 0 - 1 lascia la porta aperta per la rimonta in Baviera, ma certifica il momento delicato che sta vivendo il club: tre sconfitte consecutive (tra Ligue 1, Coupe de France e), non ...

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più primo in Serie A e ora potrà iniziare a concentrarsi anche sulla Champions League. Gli azzurri stanno mettendo in mostra una compattezza e una qualità di ...Con due vittorie di misura Milan e Bayern Monaco si sono aggiudicate le rispettive gare valide per l’andata degli ottavi di finale dell’UEFA Champions League 2022-23. Due anche i protagonisti dei matc ...