Champions | il Benfica chiude la pratica 0-2 Chelsea sconfitto in casa del Dortmund

Nella gara di andata degli ottavi di finale diLeague, ilvince per 0 - 2 in casa del Bruges. In gol Joao Mario (su rigore) e David ...È una serata europea importante in questa fase di ottavi di finale dove sono due le partite che vanno in scena. Da un lato c'è Bruges. Finisce 2 - 0 in favore dei portoghesi. Succede tutto nel secondo tempo. Al 51' la sblocca Joao Mario dal dischetto, sfruttando al meglio un rigore concesso su Gonaalo Ramos per fallo di ...

Club Brugge-Benfica, Champions League: tv, formazioni, pronostici Il Veggente

Andata ottavi Champions, Benfica vince 2-0 in casa Bruges La Provincia di Cremona e Crema

Champions League, le immagini di Brugge-Benfica - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Benfica sfrutta i regali del Brugge e ipoteca i quarti: Joao Mario e Neres firmano il 2-0 Con i gol di Joao Mario su rigore e di David Neres il Benfica supera 2-0 il Brugge e fanno… Leggi ...Sky Sport, Champions League 2022/23, Ottavi Andata #1 | Palinsesto Telecronisti NOW, Dopo oltre 100 giorni di attesa finalmente riparte la UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 14 e mercoledì 1 ...