«Cerca il tuo orizzonte Rialzarsi e ripartire oggi» | il nuovo libro di Papa Francesco | tra i temi anche gli abusi | la guerra e la crisi economica

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «il tuo». È questo il titolo deldi, in uscita il prossimo 21 febbraio. «Ognuno di noi deve domandarsi se nella sua vita ci sono orizzonti. Ci sono orizzonti? Tante volte, succede che la gente non riesca a scorgerli. E si sente un po’ male perché non osserva, non sa guardare ere quegli orizzonti. Osservare gli orizzonti della vita, così, significa guardare alla speranza», dice il Pontefice rispondendo alle domande del suo interlocutore don Davide Banzato, sacerdote a servizio dei giovani nel disagio presso la comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante. «ti fa sentire davvero persona. È ...