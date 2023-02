C’è anche il fattore crescita economica dietro il calo degli elettori?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Una volta, in Italia, solo i centenari e i malati terminali non andavano a votare. Per tutti gli altri, l’appuntamento con la cabina elettorale era ineludibile, sacro come il battesimo in chiesa. Poi, col tempo, è cresciuta la disaffezione verso le urne, che ormai ha raggiunto, lo si è visto nelle regionali di Lazio e Lombardia, percentuali da diserzione di massa. C’è da preoccuparsi seriamente o gli allarmi per il mega-assenteismo dei votanti sono alquanto esagerati? Molto probabilmente dipende dai punti di vista, dalle interpretazioni che il fenomeno alimenta. Vediamo. Nell’immediato secondo dopoguerra – forse perché 20 anni di dittatura avevano riacceso, tra gli italiani, la voglia di scegliere -, l’opportunità di correre a votare era ritenuta un dovere, addirittura un obbligo, prima ancora che un diritto. Ma le cifre-record della partecipazione al voto non erano giudicate un ...