Catena Fiorello | Ciatuzzu | la vita con gli occhi del cuore ' La morte mi ha ossessionata'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Quando viene a mancare sua madre,ha solo 9 anni. Per sentirla vicina la va a trovare tutti i giorni al cimitero, dove impara a guardare 'con glidel'. Ma un giorno emigra con il ...

Modica - Catena Fiorello Galeano torna a Modica sabato 18 febbraio, al Mondadori BookStore del centro commerciale Plaza Shopping di piazzale Bruno, per chiacchierare con i suoi lettori.

Una figura familiare importante per la sua crescita «Mia nonna paterna, Catena D'Amore. Una femminista ante litteram, che ha cresciuto da sola mio padre e i suoi tre fratelli quando è rimasta vedova ... Catena Fiorello Galeano torna a Modica! Succede sabato 18 febbraio, al Mondadori BookStore del centro commerciale Plaza Shopping di piazzale Bruno, per chiacchierare con chi la legge.