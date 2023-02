Cassano durissimo con Barella | ' Si crede Zidane o Iniesta ma corre come un coone'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La lite tra Lukaku ee gli insulti del belga in diretta tv ("Basta, non si fa così, figlio di p...."), è diventato un caso e ha oscurato il pareggio per 0 - 0 dell'Inter con la Samp e il ...

Antonio, ex fantasista dell'Inter e oggi commentatore della Bobo TV , si è schierato apertamente con "Big Rom" criticando il centrocampista cagliaritano della Nazionale. To view this video ...L'assunto "Baschirotto può sostituire Skriniar e un difensore vale un altro" non è però andato giù all'ex attaccantenel commentare il pensiero di Caressa nel corso delle proprie ...

Lady Cassano distrugge Sanremo e attacca Fedez. Poi la durissima frase su Paola Egonu Corriere dello Sport

Inter, Cassano durissimo su Inzaghi: “Sta facendo un disastro” – VIDEO Calcio in Pillole

Cassano, durissime parole contro Inzaghi e Barella: “Gli avrei detto di…” Io Tifo Inter

Cassano durissimo: "Inter, stagione fallimentare. A luglio va cambiata guida tecnica" Fcinternews.it

Cassano fa ancora discutere, botta e risposta durissimo con il ... Tennis Press

tra i quali Antonio Cassano. L’ex giocatore barese, dal consueto salotto della ‘Bobo TV’, ha usato toni molto duri nei confronti del centrocampista sardo, invitandolo senza mezze misure a un bagno di ...Scintille in Sampdoria-Inter tra Lukaku e Barella e per questo motivo Antonio Cassano, nel corso dell'ultima diretta su Twitch Tv con la Bobo TV non ha risparmiato dure critiche al centrocampista ...