... avrei potuto fare meglio ma sono fiera del mio percorso" e ha aggiunto che "è stata tutta un'... L'anno dopo esplose ildel "Bunga Bunga". I processi su quelle che vennero definite "cene ...estoL'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sulter. Assolti anche tutti gli altri imputati, compresi Karima el Mahroug e le ex ospiti delle serate di Arcore. Leggi l'approfondimento

Ruby ter, Berlusconi assolto. Sconfitto l'ennesimo teorema ilGiornale.it

Caso Ruby ter, il governo Meloni ritira la costituzione di parte civile nel processo contro Berlusconi Open

Ruby ter, rinunciando a chiedere i danni Meloni fa un regalo a Berlusconi e manda un messaggio ai giudici: ma… Il Fatto Quotidiano

Caso Ruby Ter, Silvio Berlusconi assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari: «Il fatto non sussiste» Open

Caso Ruby Ter: assolto Silvio Berlusconi Today.it

Assoluzione per lui e gli altri 28 imputati tra cui Karima el Mahroug (Ruby) e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti ...una casa e altri benefit come auto e lavori in televisione. Erano 27 le condanne richieste (una sola assoluzione per Luca Pedrini, ex collaboratore di Nicole Minetti) tra cui sei anni per Berlusconi e ...