Caso Pantani | parla il medico | Qualcuno ha approfittato di lui? Può essere

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roberto Rempi,di Marcoai tempi della Mercatone Uno, ha ricordato il Pirata a poche ore dal diciannovesimo anniversario della sua scomparsa. "Marco era troppo buono, anche con chi non lo meritava.hadi? Può

Sulè stato scritto e detto di tutto, ma ascoltare la viva voce di chi lo conosceva davvero e da vicino, lo ha seguito nei momenti più difficili - nell''abisso' - , ha visto con i suoi ......In teatro "D5" è anche uno spettacolo teatrale che torna in scena a Roma - all'Off/Off Theatre - il 14, 15 e 16 febbraio. Il copione, in continuo aggiornamento, segue le evoluzioni del...

Caso Pantani, parla il medico: "Qualcuno ha approfittato di lui Può ... ilGiornale.it

Caso Pantani, la Procura: "Inchiesta verso la fine" I legali della ... il Resto del Carlino

Marco Pantani, anniversario morte: omicidio e fake news Corriere della Sera

'Il caso Pantani': a Bovino la proiezione del film dedicato al 'Pirata' FoggiaToday

La nuova indagine della Procura - Cesena il Resto del Carlino

Roberto Rempi, medico di Marco Pantani ai tempi della Mercatone Uno, ha ricordato il Pirata a poche ore dal diciannovesimo anniversario della sua scomparsa. "Marco era troppo buono, anche con chi non ...Il 14 febbraio 2014 nel giorno di San Valentino Marco Pantani viene ritrovato senza vita all’interno della stanza di un residence di Rimini. Il decesso è stato causato dall’uso di cocaina. La famiglia ...