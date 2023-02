Caso Orlandi | Silvestri | ' iter per commissione inchiesta passo verso verità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Con la pdl del Movimento 5 Stelle a mia firma è finalmente iniziato l'per lad'parlamentare sulla scomparsa di Emanuela. Già nella passata legislatura avevo avanzato questa proposta e ora si è finalmente giunti a istituire un organo per stabilire unafondamentale, non solo per la famiglia, ma per tutti i cittadini. Dopo quarant'anni di omissioni e depistaggi la nostra comunità merita di sapere cosa è accaduto e di alzare finalmente il velo su una delle storie più torbide del nostro Paese”. Lo afferma Francesco, capogruppo alla Camera M5S.