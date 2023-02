Caso Martina Rossi | genitori chiedono a condannati 1 milione di risarcimento

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – I coniugi Brunoe Franca Murialdo,di– la ventenne di Genova che il 3 agosto 2011 nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale di gruppo morì cadendo dal terrazzo di un hotel di Palma di Maiorca in Spagna dove era in vacanza con le amiche -, hanno chiesto undidanni morali ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni di Castiglion Fibocchi (Arezzo)a tre anni di reclusione per la tentata violenza sessuale nei confronti della ragazza ligure. La causa era stata avviata, con il massimo riserbo, nel novembre scorso, e la prima udienza era stata fissata per il 7 marzo davanti al Tribunale civile di Arezzo. I difensori di Albertoni e Vanneschi hanno però chiesto e ottenuto dal ...