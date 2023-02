Caso Cospito | Nordio non fa passi indietro | “È un pericolo | deve restare al carcere duro”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Oggi il ministro atteso in Parlamento. Difenderà ancora la tesi della procura generale di Torino: «Il detenuto ha usato il corpo come un’arma»

Si svolgerà alla 16 alla Camera l'informativa urgente del governo sull'esito degli approfondimenti prospettati dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio , sia sule 41 bis ma anche sulla questione intercettazioni. In particolare il guardasigilli interverrà sulla vicenda Delmastro - Donzelli e sulle dichiarazioni rese da quest'ultimo in Aula ...Potrebbe essere l'occasione, anche, per il guardasigilli, di affrontare ilriguardo il 41bis.

È attesa per oggi alle 16 l’informativa alla Camera del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Donzelli-Delmastro. Un appuntamento che potrebbe essere l'occasione per il Guardasigilli per fare ...La premier intende tenere sempre più separato il governo dal partito, un doppio binario che si è visto nei giorni delle polemiche furibonde sul caso Cospito. «I toni alti sui banchi di Camera e Senato ...