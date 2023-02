Caso Cospito | il ricatto sul 41 bis può costituire un pericoloso precedente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Attraverso ilè accaduto ciò che temevo: si è cominciato “di nuovo” a parlare apertamente e confusamente anche dell’abolizione del regime speciale del 41 bis. Ricordo allora il curriculum di Alfredoper cui si sta mettendo in discussione l’istituto: militante anarchico insurrezionalista che ha gambizzato un dirigente della Ansaldo Nucleare e ha messo una bomba alla caserma di Fossano a Cuneo per fare una strage di carabinieri, fallita soltanto per fortuna. Il 41 bis – è bene chiarirlo – non è “carcere duro”, come spesso viene definito, non è un aggravamento della pena. È un regime, voluto da Falcone e Borsellino, che serve a impedire collegamenti con le organizzazioni criminali di appartenenza. E a chi se non a un potenziale stragista va impedito di avere contatti con la sua ...