Caso Barcellona | Negreira non è stato in grado di provare i servizi forniti al club

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Come denunciato quest’oggi da Cadena Ser ilè nei guai a seguito di un’indagine della Procura che ha evidenziato che ilha pagato 1,4 milioni di euro in tre anni al vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri della Federcalcio spagnola,. Come logico il cub spagnoli si è difeso affermando che è una pratica consolidata quella di richiedere delle consulenze esterne per consigliare ai calciatori i comportamenti migliori. Il presidente Laporta ha sottolineato che «Non è unche informazioni di questo tipo escano quando ilsta bene, non è un» . Le Pairsien sottolinea un passaggio importante della questione. Tutto è iniziato dopo un’ispezione per irregolarità nelle tasse di José María Enríqueztra il 2016 e il 2018. ...

Sorprendentemente Neruda fu anche un diplomatico e lavorò molto a Buenos Aires,e Madrid. Manuel Araya, a far riaprire dalla magistratura cilena ildopo che rivelò di aver ricevuto ...Non è unche queste informazioni escano ora, in un momento in cui il Barca sta facendo bene". - Nuova bufera sul. Il club blaugrana, fra il 2016 e il 2018, avrebbe versato 1,4 milioni ...

Il Barcellona avrebbero pagato 1,4 mln il vice degli arbitri: il comunicato del club Sky Sport

‘Caso Barcellona’ in Spagna: pagati 1,4 milioni all'ex vicepresidente ... Goal.com

Barcellona nei guai: pagò 1,4 milioni al vice presidente degli arbitri spagnoli Il Sole 24 ORE

L’ex calciatore del Barcellona denunciato dalla giornalista sportiva: il caso che fa discutere la Spagna Corriere dello Sport

Caso ospedale a Barcellona, diffida a Regione e Stato Gazzetta del Sud

Non si sa come finirà, anche in quel caso. Ora, oggi, in queste ore è la volta del Barcellona. Un club a parte, con una storia a parte, probabilmente dei tifosi a parte. Quel Camp Nou che ti avvolge e ...Perché è sempre Barça- Real Madrid la partita dell’anno Se a distanza di generazioni il calcio riesce accendere sempre le stesse emozioni, lo si deve anche all’identità storica che molte squadre sono ...