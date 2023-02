Casi di richiesta di pagamento vecchi debiti | come difendersi?

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Può succedere che un creditore dopo lungo tempo si risvegli e pretenda ildelo debito.ci si può difendere in questi? La normativa vigente fissa dei termini entro cui il credito può essere riscosso. Una volta scaduti i termini per avanzare ladel, il creditore non può più agire nei confronti del debitore, il quale non deve versare più nulla. Lo stesso creditore, una volta intervenuta la prescrizione, non può più ricorrere al Giudice. Dunque, il creditore non può più pretendere alcunda parte del debitore, il quale è liberato da ogni pretesa. I termini di prescrizione variano a seconda delle circostanze, possono essere influenzati dall’invio di una lettera di diffida e dipendono dalla natura del credito preteso. ...

