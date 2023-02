Casamicciola | denunciato trasportatore dei fanghi dell’alluvione

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un 49enne è stato, in quanto accusato di trasportare del fangosenza rispettare le regole sulla sicurezza sul lavoro. Effettuava lavori pubblici per il trasporto del fangodima non rispettava le regole sulla sicurezza sul lavoro ed è stato perciòdai carabinieri. Si tratta di un 49enne