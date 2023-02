Casamicciola | denunciato trasportatore dei fanghi dell’ alluvione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEffettuava lavori pubblici per il trasporto del fango delladima non rispettava le regole sulla sicurezza sul lavoro ed è stato perciòdai carabinieri. Si tratta di un 49enne con importanti precedenti penali, amministratore unico di una ditta di autotrasporti della terraferma che sull’isola operava per il trasporto del terreno e dei detriti della frana che lo scorso novembre fece 12 vittime. I carabinieri della stazione di, con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno accertato che l’uomo faceva lavorare i dipendenti senza la prevista formazione professionale preventiva e senza neppure la visita medica obbligatoria. Gli sono state quindi notificate anche due sanzioni per un importo pari a 11.302 euro. L'articolo proviene da ...

