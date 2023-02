(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il suo sogno era avere Charlespropriadi compleanno . Così al party di 18è apparso il pilota Ferrari , ma in formato. Per una seraè stata una principessa: l'...

Il suo sogno era avere Charlesalla propria festa di compleanno . Così al party di 18 anni è apparso il pilota Ferrari , ma in formato. Per una sera Sara è stata una principessa: l'abito, la torta e... il principe ...Così al party di 18 anni è apparso il pilota Ferrari, ma in formato. Per una sera Sara è ... Festa di compleanno con la sagoma di cartone di CharlseLa ragazza nella didascalia scrive: ...

Cartonato di Leclerc alla festa per i 18 anni di Sara, foto e selfie: «Mio marito, amore puro» leggo.it

Capitan Charles - F1 Piloti - Formula 1 - Motorsport FormulaPassion.it

Leclerc e la pole sfumata: "So dove ho perso i 21 millesimi" FormulaPassion.it

F1 Francia, errore e ritiro di Leclerc: Verstappen ringrazia, trionfa e se ne va La Gazzetta dello Sport

Ferrari-Leclerc, ennesimo autogol: persi altri due punti gratuitamente FormulaPassion.it

Il suo sogno era avere Charles Leclerc alla propria festa di compleanno. Così al party di 18 anni è apparso il pilota Ferrari, ma in formato cartonato. Per una sera Sara è ...