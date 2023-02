Carra | Letta | ' vogliamo rendergli giustizia | ci inchiniamo a sua memoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Enzoè stata una personalità importante. Siamo qui anche con il compito di restituire aquello che durante la sua vita politica non ha visto restituito completamente". Così Enricocommemorando Enzonell'Aula della Camera. "Era uno di quei moderati che scelsero il centrosinistra, che detta vita alla Margherita prima e poi al Pd. Un moderato che decise di far parte di un centrosinistra plurale". "Una personalità che è riuscita a sopravvivere a quella foto", quella diin manette ai tempi di Tangentopoli. "Voglio qui renderea una persona che è riuscita a lasciare un segno" dopo quegli eventi, "a non essere in politica solo con rancore per vendetta dopo i torti subiti", una vicenda che "si è rivelata un'ignominia" e "ci ...