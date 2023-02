Carnevale partenopeo | tutti gli eventi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un “sonico” è la rassegna musicale che si terrà a Napoli nei giorni 18, 19 e 21 febbraio per festeggiare il. Nei giorni 18 e 19, presso la Galleria Principe e presso il Mann, si alterneranno interpreti internazionali come Matthias Loibner, Mohammad Reza Mortazavi, Marina Herlop; CatuDiosis, Mc Yallah e FuluMiziki, attivisti e artisti del Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yogaolic : RT @ComuneNapoli: ??Sottencoppa, il Carnevale a Napoli è sonico: 18, 19 e 21 febbraio 2023. ??Musica tradizionale e nuove sonorità internazi… - ComuneNapoli : ??Sottencoppa, il Carnevale a Napoli è sonico: 18, 19 e 21 febbraio 2023. ??Musica tradizionale e nuove sonorità int… - cronachecampane : Napoli: una rassegna musicale per festeggiare il carnevale partenopeo #carnevalepartenopeo #Napoli #rassegnamusicale - napolicittametr : Metronapoli - IL 18, 19 E 21 FEBBRAIO 'SOTTENCOPPA', RASSEGNA MUSICALE PER IL #CARNEVALE PARTENOPEO #NAPOLI - VesuvioLive : “Sottencoppa”, il carnevale partenopeo. 3 giorni di concerti e parate: il programma -

L'appuntamento per i più golosi è dal 18 al 21 febbraio mentre i festeggiamenti per il... dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiornodatato tra il ...... il Retronouveau propone due feste di: venerdì 17 il party del Mind The Gap e sabato 18 il 'Gothic Carnival Party' con il concerto tuttodei Geometirc Vision e del trio Neila ...

La festa di Carnevale nella cucina napoletana: il trionfo di Lasagna ... Napoli da Vivere

"Sottencoppa’" musica tradizionale e nuove sonorità internazionali per il carnevale partenopeo - Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Carnevale Napoli 2023, torna la sfilata dei carri Gridas a Scampia ... Fanpage.it

Cosa fare nel weekend di Carnevale a Napoli e dintorni: gli eventi Vesuvio Live

Carnevale a Napoli, tra i costumi spuntano Osimhen e Maradona e via Toledo diventa lo stadio ilmattino.it

NAPOLI - Napoli e l’Ucraina insieme per un Carnevale in serenità senza, però, dimenticare l’orrore della guerra. L’associazione Dateci le ali, insieme alla ...VOMERO - Napoli e l’Ucraina insieme per un Carnevale in serenità senza, però, dimenticare l’orrore della guerra. L’associazione Dateci le ali, insieme alla ...