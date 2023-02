Carnevale 2023 | le iniziative in programma il 25 e 26 febbraio a San Giuliano Milanese

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nicole Marnini: «Quest'anno ritorna senza alcuna limitazione l'appuntamento con ilincentrato sulla grande festa che animerà piazza della Vittoria con le maschere più colorate e i personaggi più divertenti che sfileranno per la città»

Alcune maschere a favore di Cospito sfilate aldi Maniago sono state fermate da carabinieri e polizia locale e identificate. Alcune ... 19 febbraio...non potrà più sfilare con tutto il suo trionfo di colori in questa 49/a edizione del... 19 febbraio

Carnevale 2023, le foto dei costumi napoletani più belli NapoliToday

Le sfilate di Carnevale del 18 e 19 febbraio tra Varese e provincia varesenews.it

Carnevale 2023: le immagini e tutti i premiati di una giornata di festa Casale News

Carnevale di Cento 2023, la sfilata si apre con il rombo di 25 Lamborghini il Resto del Carlino

Carnevale 2023, le foto della terza domenica il Resto del Carlino

Sfilate in costume, spettacoli nei campi e in piazza San Marco: tanti gli eventi diffusi, per il divertimento di tutti Maura Bertanzon, montaggio di Vito Spalluto ...È stato il Carnevale della ripartenza della vita e della festa dopo la pandemia. Quasi tutte le otto compagnie muggesane hanno scelto temi legati al post Covid e alla libertà, quella libertà diventata ...