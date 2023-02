(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Fabioha parlato dei rapporti complicati o di amore di alcuni giocatori importanti e alcune squadre, citando in particolare Hakancon il Milan e il rapporto tra Andreae l’Inter. Il giornalista ne ha parlato attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube. RAPPORTI GIOCATORI-SQUADRA –commenta così il rapporto di oggi tra Hakane il Milan e quello di amore tra Andreae l’Inter: «Ora è iluno dei tifosi rossoneri, che si sentono feriti e reagiscono di conseguenza. Il rapporto trae l’Inter inizialmente era odio e t’amo. È rimasto tantissimo anche senza giocare tantissimo. Però lui aveva un grande sentimento nei confronti dell’Inter, che però non era ...

... la 'guida al sesso' di Nicolò Zaniolo, la vendetta dinel derby: i tweet più ... Daa Pellegatti, passando per Mario Adinolfi, Matteo Salvini, Steven Zhang... Troverete questo e molto ...... la 'guida al sesso' di Nicolò Zaniolo, la vendetta dinel derby: i tweet più ... Daa Pellegatti, passando per Mario Adinolfi, Matteo Salvini, Steven Zhang... Troverete questo e molto ...

Caressa: «Calhanoglu ora nemico numero uno del Milan! Ranocchia e l’Inter…» Inter-News.it

Fabio Caressa: "Calhanoglu parabola alla Pirlo. Lautaro più ... L'Interista

Papeete: dalla guida al sesso di Zaniolo allo striscione dell'anno ... Calciomercato.com

Caressa: «L'Inter ha fatto bene a trattenere Skriniar, ma c'è un errore» Inter News 24

Stasera tutto è possibile diretta 13 febbraio: Izzo e Paolantoni sposi, tra gli ospiti Max Giusti e Fabio... Marida Caterini

Nel corso di un video sul suo canale YouTube in cui stila la sua top 11 dell'ultima giornata di campionato, Fabio Caressa, giornalista, ha incensato così Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez per la ...Fonte: Canale YouTube [Fabio Caressa] Sono molto curioso di vedere come Inzaghi giostrerà le posizioni con il ritorno di Brozovic. È molto intelligente, oltre ad avere dei buoni piedi, adattandosi mol ...