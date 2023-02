Carceri campane | situazione d’allarme | a Benevento il più alto sovraffollamento

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Nelle 15della Campania ci sono 6.704 detenuti presenti a fronte dei 6.229 posti disponibili con un conseguentedel 107%, poco al di sotto della media nazionale del 109%. Il dato della presenza di detenuti stranieri invece è molto al di sotto della media italiana: 12,6% contro il 31,5%. I valori medi del, comunque, non sono sufficienti a rappresentare le criticità di alcuni istituti:139%, Pozzuoli 135%, Arienzo 132%, Vallo della Lucania 130%, Napoli Poggioreale 124% che pure, rispetto a gennaio 2022, ha visto diminuire la presenza di detenuti di 180 unità (-16,8% di)“. Dati snocciolati da Orlando Scocca, Fp Cgil Campania per la Polizia Penitenziaria: “Il minorerispetto al ...

...laziali oesperte in guerriglia urbana. Gli anarchici si mescolano anche agli ultras, come contropartita di solito i boss danno loro armi e droga". La mente torna alle rivolte nelle...Cita le sette piaghe d'Egitto e ricorda le altrettante criticità che affliggono le, soprattutto quelle delle aree interne: organici all'osso anche per gli agenti, strutture a pezzi, ...

Carceri campane, situazione d'allarme: a Benevento il più alto ... anteprima24.it

Ancora violenza nelle carceri campane: a Benevento agente ... Il Meridiano News

Polizia Penitenziaria: "Carceri campane al collasso" - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Carceri, fuga degli infermieri: pochi e concorsi deserti, il ministero schiera gli Oss ilmattino.it

VISITA DEL GARANTE CAMPANO NEL CARCERE DI BENEVENTO. TV Sette Benevento

6.704 detenuti presenti a fronte dei 6.229 posti disponibili con un conseguente sovraffollamento del 107%, poco al di sotto della media nazionale del 109%. Questo il dato che emerge dal report sulle c ...BENEVENTO – Ancora aggressioni nel carcere di Benevento dove un detenuto napoletano a preso a ceffoni il poliziotto penitenziario di turno. L’agente è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitar ...