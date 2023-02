Carburanti | ottima notizia per chi usa il diesel | c’è l’annuncio ufficiale

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), che sofferenza. Ma arriva un’per chi usa il: vediamo cosa c’è dietro. Stazione di servizio,e benzinai sono state le parole che abbiamo più letto e ascoltato in queste ultime settimane. In questo periodo infinito di crisi che si legano l’un l’altra in un rosario dai drammatici contorni, il caro-carburante è stata soltanto l’ultima delle emergenze in ordine cronologico.novità sul(I Love Trading)I gestori delle stazioni di servizio che annunciavano due giorni di sciopero per evidenti contrasti con il governo. Sembrava poi che lo sciopero fosse rientrato, invece no. Confermato per due giorni, anzi no, per uno soltanto, ma solo per rispetto dei cittadini. ...