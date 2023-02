Captain America 4 | svelato l' importante ruolo del Generale Ross interpretato da Harrison Ford

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)debutterà ufficialmente nell'MCU in4, vestendo i panni delThaddeus "Thunderbolt", ma il suosarà piùdel previsto. In un'intervista esclusiva ai microfoni di Entertainment Weekly Kevin Feige hanuovi dettagli sulche ilThaddeus "Thunderbolt"avrà nell'attesissimo: New World Order, in arrivo nel 2024. A vestirne i panni ci penseràpronto al suo debutto ufficiale nell'MCU. "Si tratta di una parte moltoper Thaddeusperchè sarà il Presidente degli Stati ...

In una recente intervista con con EW , Anthony Mackie ha parlato di: New World Order confermando quando inizieranno le riprese del capitolo Marvel numero 4 su. ' Inizieremo a girare tra un mese. Partiremo tra circa un mese, perciò siamo ...

Le dichiarazioni del CEO rendono effettivo il ruolo di Bucky Barnes come leader di un gruppo per la prima volta dalla sua prima apparizione in Captain America: il primo Vendicatore. Quanto al suo ...