Caos Lufthansa | guasto al sistema informatico | a terra tutti i voli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Unai sistemi informatici dista provocando disagi ai passeggeri della compagnia tedesca da questa mattina 15 febbraio. La società ha confermato il problema, ma non ha ancora chiarito cosa abbia portato al blocco. Nessun dettaglio ufficiale neanche dal numero dicoinvolti, mentre l’agenzia Bloomberg sostiene che ilsta causando lo stop dii collegamenti e un’ondata di cancellazioni. A cominciare da Francoforte, dove l’ente per la sicurezza del trasporto aereo tedesco ha chiuso le piste di atggio dell’aeroporto, dirottando iin arrivo verso Norimberga, Colonia e Duesseldorf. su Open Leggi anche: Ita Airways, via libera dal governo a: parte la trattativa ...

Leggi Anchepresenta offerta per quota di minoranza in Ita Airways Leggi Anche Ita -, fonti: l'Ue darà il via libera all'operazione Un portavoce diha spiegato che i ...Secondo l'agenzia di informazione 'Bloomberg', a causa del problema al sistema informatico,starebbe al momento lasciando a terra tutti voli procedendo a numerose cancellazioni. Il ...

I sistemi informatici di Lufthansa hanno massicci problemi, e questo sta provocando il caos nei voli della compagnia. Lo conferma all'Ansa la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ...Il titolo di Lufthansa, che intorno alle 10 ha sofferto un calo superiore all'1 per cento a causa del caos voli, adesso è in lenta ripresa.