Cancelo | «Non ho litigato con Guardiola Volevo nuove sfide»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Joao, esterno del Bayern Monaco, ha parlato a Futbol Por Minuto dopo il successo per 1-0 contro il Psg al Parco dei Principi in Champions League spiegando perché è andato via dal Manchester City. Di seguito le parole disull’addio dal Manchester City: «Non so come rispondere, la gente che dice che hocondice delle bugie, assolutamente. Non mi sentivo importante per la squadra nelle ultime partite, ho parlato con il mister ed era d’accordo ed abbiamo deciso io, lui ed il club che andar via era la miglior opzione per me. Mi piacciono leopportunità, non ho niente contro il Manchester City perché penso che mi ha dato il modo di arrivare al livello cheed a cui sono oggi. Sono molto grato a Pep ed al club, non dimenticherò mai il Manchester ...