Cambiamenti climatici | la Corte dei Conti Ue stronca il programma Onu | “729 milioni a 80 Paesi poveri colpiti | ma l’aiuto ha fallito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “L’iniziativa non ha misurato i miglioramenti della situazione dei beneficiari, né ha prestato sufficiente attenzione alle necessità dei soggetti più. I costi dell’uso di nuove tecnologie hanno reso più difficile per i nuclei familiari piùbeneficiare del. Inoltre, poche azioni includevano attività specificamente rivolte alle esigenze delle donne”: così ladeidell’Unione Europea riassume il giudizio sull’“Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico” (Global Climate Change Alliance – Gcca), iniziativa della Commissione che dal 2007 al 2020 ha finanziato con 729di euro interventi per aumentare la “resilienza” al cambiamento climatico di 80 tra imeno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo che – ...