Calhanoglu a Le Iene | “State vicini alla Turchia”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Mi chiamo Hakan, faccio il calciatore e sono nato in Germania, ma dentro di me batte un cuore turco…Ho sposato una ragazza di origini turche e nostra figlia la stiamo crescendo con i valori della nostra cultura”. Questo il monologo-appello per la suadel calciatore dell’Inter, Hakan Çalhanoglu, durante la trasmissione ‘Le’. “Sono con orgoglio il capitano della nazionale turca perché ho sempre pensatocomemia patria e purtroppo da circa 10 giorni la mia vita è cambiata, perché sotto le macerie provocate da questo terribile terremoto che abbiamo visto tutti in televisione, ci sono i miei connazionali, i miei tifosi ma soprattutto i miei fratelli che in questo momento hanno bisogno del nostro aiuto. Dell’aiuto di tutti noi – prosegue ...

