Calendario Sport Invernali oggi | orari 15 febbraio | programma | orari | tv | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)mercoledì 15ci aspetta una ricca giornata di. I Mondiali di sci alpino propongono i due paralleli sulla pista di Meribel (Francia): uomini e donne si fronteggeranno nel format che prevede scontri diretti tra gli atleti, previsto un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. L’Italia vuole sognare in grande con Marta Bassino, che due anni fa conquistò il titolo iridato e spera di replicarsi anche in terra transalpina. I Mondiali di biathlon proseguono invece a Oberhof (Germania) con l’attesissima gara individuale femminile: quattro passaggi al poligono, le italiane vogliono sognare in grande. Dorothea Wierer deve riscattare le opache prove offerte tra sprint e inseguimento, Lisa Vittozzi tornerà in scena dopo aver saltato la pursuit a causa dell’influenza e proverà ...