Calendario Mondiali freestyle 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Idi sciandranno in scena a Bakuriani (Georgia) dal 19 febbraio al 5 marzo. Gli atleti di moguls, dual moguls, aerials, skicross, halfpipe, slopestyle, Big Air si daranno battaglia per la conquista dei titoli iridati e delle medaglie. Si preannuncia grande spettacolo per questa kermesse che accorpa tutte le varie specialità, a differenza di quanto successe due anni fa quando vennero scelte tre località e date diverse. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, gli, il palinsesto tv edeidi sci. L’evento sarà trasmesso in diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Eurosport e in diretta, sempre a pagamento, su ...