Calendario biathlon oggi | Mondiali 2023 | orario individuale femminile | programma | tv | streaming | pettorali | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), a partire dalle 14.30, andrà in scena la 15 km, prova valida per idi. Sulle nevi di Oberhof (Germania), l’impegnativasui quattro poligoni regalerà non poche emozioni e l’esito della stessa è assai incerto. Tanto dipenderà da quante energie saranno rimaste alle atlete, tenuto conto degli impegni precedenti in questa rassegna iridata o gli acciacchi. E’ il caso di Lisa Vittozzi. L’azzurra, colpita da un virus influenzale, è stata costretta a dare forfait per l’inseguimento, in una specialità nella quale le ambizioni erano molte. Dopo il quinto posto nella sprint, infatti, la sappadina aveva grandi chance per ambire al podio, ma le cose sono andate diversamente. Vittozzi, dunque, ha modo per rifarsi, prendendo ...