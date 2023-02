Calcio | Premier; City passa su campo Arsenal | finisce 3 - 1

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Spettacolo ed emozioni all'Emirates Stadium di Londra per il recupero del big match della 12/a giornata.con la festa del Manchesterche batte 3 - 1 l'e agguanta il primato in ...

LONDRA (REGNO UNITO) - Grazie ai gol di De Bruyne, Grealish e Haaland , il Manchester City espugna l'Emirates, batte l'Arsenal 3 - 1 e raggiunge gli uomini di Arteta in vetta alla classifica. Le due ......eriaperta. I Citiziens battono 3 - 1 i Gunners e li agganciano in classifica (Arteta ha una partita in meno). Decidono i gol di De Bruyne, Grealish e Haaland. Leggi i commentiEstero: ...

Nel finale di prima frazione arriva il pari dei Gunners con Saka (lo stesso che sbagliò il penalty decisivo agli Europei dando il via al trionfo azzurro) che trasforma un calcio di rigore. Nella ...PREMIER LEAGUE - L'Arsenal incassa la seconda sconfitta nelle ultime 3 partite con un 1-3 firmato da De Bruyne, Grealish e Haaland che rilancia il ...