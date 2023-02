Calciomercato Lecce | doppia cessione dall’under 19

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)in uscita del: i giallorossi cedono due giovani dell’Under 19, uno in prestito, l’altro a titolo definitivo Il, tramite un comunicato sul proprio sito, ha reso noto di aver ceduto due giovani della squadra Under 19. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.comunica che, il calciatore Eetu Mömmö è stato tesserato a titolo temporaneo con diritto di riscatto e diritto di recompra dal FH Hafnarfjödur ( Serie A islandese) L’U.S.comunica che il calciatore Rob Nizet è stato tesserato a titolo definitivo dal Lommel SK (Serie B belga)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Di seguito la squadra arbitrale designata per Atalanta -, 23esima giornata di Serie A: ATALANTA -h. 12.30 PICCININI BERCIGLI - CECCONI IV: COSSO VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO S.

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, al lavoro con Corvino dal 2016 fino alla fine della seconda esperienza viola, ha parlato a tmw soffermandosi anche sul Lecce. "Bravi, davvero – così si è pron ...In alcuni paesi il mercato in entrata ancora non si è concluso, una condizione che ha portato al trasferimento di due calciatori della Primavera. La società giallorossa, nel corso della mattinata, ha ...