(Di mercoledì 15 febbraio 2023), continuano le voci su un forte interesse delper: arriva lasull’affare Non si spengono le voci diche vogliono ilfortemente interessato a Mattiain vista della prossima estate. Secondo quanto riferisce l’edizione de Il Messaggero oggi in edicola, c’è un retroscena che è bene sapere: in occasione di Verona-, gara poi terminata 1-1, il padre dell’esterno, Fabio, dalle tribune del Bentegodi ha smentito seccamente la possibilità di un trasferimento del figlio in Francia: «Mattia non andrà da nessuna parte perchè ama troppo questo club e vuole restarci a lungo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Trenta milioni seduti stabilmente in panchina. Come fa notare questa mattina Il Tempo , a tanto ammonta la spesa fatta in estate dallaper Maximiano, Mario Gila, Marcos Antonio e Cancellieri . Quattro uomini che finora non sono riusciti a ritagliarsi spazio con continuità in biancoceleste e che nel 2023 sono totalmente spariti ...Juventus e Roma, le ultime sul futuro del centrocampista che potrebbero ribaltare le ... la Juventus di Max Allegri ha risollevato la china battendo, Salernitana e Fiorentina. L'...

Calciomercato Lazio, Sarri aveva chiesto lui in attacco: il retroscena Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Romero slitta ancora: ecco perché La Lazio Siamo Noi

Calciomercato Lazio, un bomber in prova alla Primavera: ecco Di Fiore La Lazio Siamo Noi

Calciomercato Lazio, Zaccagni va al PSG Arrivata la risposta Calcio News 24

Calciomercato Lazio, Zaccagni al Psg Arriva la smentita: il retroscena La Lazio Siamo Noi

Il club parigino durante la sessione invernale di calciomercato ha pensato anche al calciatore ... Durante la gara tra Verona e Lazio papà Fabio avrebbe infatti affermato: "Mattia non andrà da nessuna ...Il primo firmatario dell’emendamento era appunto il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito ... che rappresenta il problema più grande del calcio italiano causando una perdita stimata di ...