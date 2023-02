Calciomercato com – La Champions risveglia il Milan Eppure Pioli ha ragione a lamentarsi | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) 2023-02-15 00:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: O è guarito ilo è malato il Tottenham, lo vedremo nelle prossime partite e soprattutto in quella di ritorno, che l’8 marzo varrà i quarti di finale. Di certo, il successo delè più netto di quanto dica il punteggio (1-0), frutto di un guizzo in avvio di partita (Diaz), cuinon somma altri gol, solo per l’imprecisione sotto porta dei suoi giocatori, De Ketelaere e Thiaw più di tutti, ma non loro soltanto. Anche Leao, per esempio. Per capirci: molto più vicino ilal 2-0 che non il Tottenham all’1-1. Ilmeglio del Tottenham emeglio di Conte, che non riesce mai a invertire senso e canovaccio della notte. Modulo e interpreti sono gli ...