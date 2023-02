Calcio | Real Kroos' Non so quando | ma il mio ritiro sarà con questo club'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il 33enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto MADRID (SPAGNA) - "Il mioqui, ma non sosuccederà". Toninon vuole altre sfide calcistiche. E' in scadenza di ...

E' in scadenza di contratto con ilMadrid ed è convinto che questa sarà la sua ultima squadra, almeno questo è quanto rivela nel podcast "Einfach mal luppen" che condivide con il fratello Felix. ......00 Lech - Bodø/Glimt 21:00 Fiorentina - Braga BASKET - EUROLEAGUE 20:05 Maccabi - Bayern 20:30 Milano - Panathinaikos 20:45Madrid - algiris Visualizza Euroleague- PREMIER

