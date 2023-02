Calcio femminile | Arnold Clark Cup 2023 | Italia-Belgio | esordio dal sapore di rivincita

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da domani si comincia. Torna la Nazionalena die lo farà in un contesto di prestigio. Si tratta dell’Cup, torneo inviti che prenderà il via domani e che, oltre all’, vedrà in campo Inghilterra,e Corea del Sud. L’farà il suoall’MK Stadium (domani ore 17.45ne, diretta su Rai Sport + HD) contro la compagine belga, unica formazione a non essersi qualificata per la rassegna iridata tra le squadre presenti, ma in grado di battere le azzurre negli ultimi Europei. Domenica 19 febbraio si disputerà alla Coventry Building Society Arena (ore 16.15ne, diretta su Rai 2) la sfida contro le campionesse d’Europa in carica (Inghilterra) e ...