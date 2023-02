(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Brutte notizie per ilitaliano. Il governo ha stoppato la richiesta dida 3 a 5 anni deitelevisivi della Serie A, ossigeno vitale per i bilanci dei nostri. Per il momento ...

...ilitaliano. Il governo ha stoppato la richiesta di proroga da 3 a 5 anni dei diritti televisivi della Serie A, ossigeno vitale per i bilanci dei nostri club. Per il momento è dunque...... Inzaghi invece haa Milano; nelle gare decisive la partita si prepara automaticamente, ma quando deve metterci del suo, non riesce mai a fare il salto di qualità." Per Antonio Cassano la ...

Calcio, fallito il 'piano-Lotito': niente proroga dei diritti tv. Club nel panico TGLA7

Traffico illecito di rifiuti, coinvolto anche l'ex patron del Novara ... NewsNovara.it

Novara/2, squadra di calcio comprata con fondi illeciti: 18 misure ... Ticino Notizie

Traffico rifiuti, maxi operazione Italia-Germania: coinvolto Novara ... ilGiornale.it

Calcio C, Cesena, Rimini e il gemellaggio fallito: "Fu la beffa del ... Corriere Romagna

L'emendamento, presentato dal senatore e presidente della Lazio, è stato soppresso dal governo. Le società di Serie A rischiano di perdere 200 milioni di euro rispetto all'attuale contratto ...Coinvolto il Novara Calcio 1908, società di calcio fallita lo scorso anno e finita al centro dell'inchiesta. I provvedimenti del gip Stamani, mercoledì 15 febbraio, sono scattate numerose operazioni ...