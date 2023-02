Calcio | a Napoli sfida alla scaramanzia | già in vendita la bandiera con lo scudetto numero 3

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ndo lae costringendo i tifosi a fare gli scongiuri, ac’è chi scommette con la sua bancarella già sul terzodegli azzurri ed espone inlacol3, dopo i primi due vinti nell’era Maradona. Accade in Via Foria, ma anche in altri luoghi del centro antico. E mentre a poca distanza, nel Borgo Vergini, ‘porta’ del Rione Sanità, la ‘prudenza’ fa mettere in mostra unacon un ‘solo’ “100% Campioni”, nella stessa piazza, in un negozio di frutta secca, c’è un San Pio che non ha dubbi e indossa la sciarpa azzurra con la scritta ‘Campione d’Italia 2022-2023?. Per ora non sono in molti a esporsi così e qualche bancarella, dopo averla esposta, ha pensato bene di ripiegare la ...