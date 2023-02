Cagliari-Inter Primavera | le formazioni ufficiali | Chivu ne perde tre

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)è il turno infrasettimanale del Campionato1: per la diciannovesima giornata si gioca a mezzogiorno ad Assemini e sono appena uscite ledeve fare a meno di Fontanarosa, Iliev e Di Pentima, rimasti a Milano per febbre. Carboni è invece in prima squadra.– LE(4-3-3): Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi; Delpupo, Belloni, M. Carboni; Konaté, Griger, Masala.In panchina: Wodzicki, Iliev, Conti, Pintus, Pulina, Kosiqi, Cogoni, Deriu, Caddeo, Vitale, Arba, Mameli, Achour, Martino.Allenatore: Michele Filippi(4-3-3): Calligaris; Dervishi, Kassama, Stabile, ...