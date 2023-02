Cagliari-Inter Primavera 2-3 | Esposito super! Clamorosa tripletta

...30 Pisa - Venezia CALCIO - SERIE A 15:00 Sampdoria - Bologna 18:00 Monza - Milan 20:45- ...00 Palermo - Frosinone 14:00 Parma - Ascoli 14:00 SPAL - Como 16:15 Bari -16:15 Perugia - ......30 Pisa - Venezia CALCIO - SERIE A 15:00 Sampdoria - Bologna 18:00 Monza - Milan 20:45- ...00 Palermo - Frosinone 14:00 Parma - Ascoli 14:00 SPAL - Como 16:15 Bari -16:15 Perugia - ...

CAGLIARI-INTER 2-3 Marcatori: 14', 41' e 80' Esposito (I), 21' Palomba (C), 29 Veroli (C) 85' - Chivu cambia: dentro Biral per Owusu, dentro Grygar ...CAGLIARI-INTER 2-2 Marcatori: 14' e 41' Esposito (I), 21' Palomba (C), 29 Veroli (C) 80' - GOOOOL! FANTASTICO DESTRO DI ESPOSITO E PALLONE SOTTO LA ...