“Buongiorno | Mamma! 2” | Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta | «Un viaggio in emozioni nuove»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Da mercoledì 15 febbraio torna in prima serata su Canale 5 per 6 serate ‘mamma 2’. Una seconda stagione ricca di colpi di scena che vedrà la famiglia Borghi attraversaresfide edifficoltà, in cui il presente si intreccia con il passato. Sullo schermo ritroviamonel panni di Guido ein quelli di Anna. È lei il motore della famiglia, una forza della natura, capace di fare mille cose contemporaneamente. Ama i suoi figli e suo marito e non ha mai smesso di star loro accanto, anche se è stata costretta ad una via estrema per proteggerli da un passato misterioso. Anna è figlia della famiglia più facoltosa del paese, una “principessa” che ha sempre vissuto negli agi ma poi si è ribellata alle ...