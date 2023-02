BUONGIORNO MAMMA 2 | RAOUL BOVA E MARIA CHIARA GIANNETTA TORNANO SU CANALE 5

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Mercoledì 15 febbraio, in prima serata su5, al via la seconda stagione di “!”, la serie tv con protagonisti. Nella nuova stagione della serie, prodotta da Rti e Lux Vide,Guido Borghi () e Anna () con la loro famiglia fuori dal comune e con nuovi intriganti misteri per emozionarci ancora.2: IL CAST Nel cast, oltre a, ritroveremo tutti gli attori più amati della prima stagione: Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, ...