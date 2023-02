Buongiorno Mamma 2 | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) A quasi due anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, su Canale 5 a partire da mercoledì 15 febbraio 2023 torna2, la seconda stagione della fiction familiare con protagoista la coppia formata da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Ma daè composto2? Proprio come con la prima stagione, in tutto, gli episodidodici, in onda due per serata per sei settimane. Considerato che i primi due appuntamenti vanno in onda nella stessa settimana (mercoledì 15 e venerdì 17, per poi restare al venerdì), l’ultima puntata della seconda stagione va in onda il 17 marzo.2, la trama Il coma di Anna (Giannetta) non è stato un incidente. Qualcuno lo ha causato. Ma chi e perché? ...