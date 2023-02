Buongiorno Mamma 2 | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Stasera, mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda ladi2, seconda stagionefiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Alla regiaseconda stagione debuttano Alexis Sweet e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.La famiglia Borghi è alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna subiscono un peggioramento. Guido, preoccupato per la possibile pericolositàconvivenza di una donna in coma con una neonata, decide di chiedere un aiuto alla suocera Lucrezia. ...